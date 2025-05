Cosmos 1999 S1 E14 - Direction : Terre

Diffusé le 15/07/2014

Un étrange vaisseau se pose sur la Lune. Le capitaine Zantor et son équipage sont dans l'espace depuis trois siècles et demi. Ils se dirigeaient vers la Terre et croyaient être arrivés à destination en apercevant la Lune.