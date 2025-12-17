Coupe Intercontinentale de la FIFA 2025 Paris-SG / Flamengo

M6 vous invite à vivre en direct, depuis l’Al Rayyan Stadium de Doha, la finale de la Coupe Intercontinentale 2025. Pour la première fois de son histoire, le Paris Saint-Germain, emmené par son capitaine Marquinhos, s’apprête à disputer cette prestigieuse finale et tentera de décrocher un nouveau titre. L’enjeu est de taille : remporter son sixième et dernier trophée de l’année. Le club parisien affrontera le club brésilien de Flamengo de Filipe Luis, qualifié grâce à sa victoire 2-0 face à la formation égyptienne du Pyramids FC. Flamengo a récemment remporté la Copa Libertadores, l’équivalent sud-américain de la Ligue des Champions, et le championnat du Brésil pour la 8e fois de son histoire ! La rencontre sera commentée par Xavier Domergue, Benoît Cheyrou et Philippe Sanfourche. Quel club succédera au Real Madrid, vainqueur de la dernière édition ?