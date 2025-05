Cousu main S3 E9 - Demi-finale : le mariage (1/2)

Diffusé le 21/10/2017

C'est la demi-finale et, pour l'occasion, le jury a choisi de mettre le mariage à l'honneur. Pour la première épreuve, c'est un challenge inédit qui attends nos couturiers amateurs. En effet, ils devront transformer 5 morceaux de tissus en une magnifique robe de demoiselle d'honneur. Et, demi-finale oblige, pour la première fois de la compétition, ils devront coudre sans patron ! Les couturiers vont donc devoir déployer des trésors de rigueur et de créativité s'ils veulent faire de cette finale le plus jour de leur vie… Pour l'épreuve de customisation, la créativité sera également de mise puisqu'il faudra imaginer et réaliser un vêtement féminin à partir… d'un costume queue de pie masculin ! Alors à qui le jury dira-t-il « oui » cette semaine ? À vos fils, à vos aiguilles, cousez !