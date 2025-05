Cousu main S3 E12 - Spéciale fêtes (2/2)

Diffusé le 31/12/2016

Cousu main se met aux couleurs des fêtes de fin d'année ! Retrouvez deux émissions spéciales et inédites avec Cristina Cordula aux commandes. Au programme : des astuces et bonnes idées pour vous aider à préparer vos fêtes de fin d'année ! Dans une ambiance conviviale et chaleureuse, six couturiers amateurs emblématiques des saisons précédentes reviennent déployer leur créativité au sein de deux équipes, chacune menée par l'un des jurys de l'émission. Parmi les défis à relever : créer des décorations pour un sapin et une table de Noël 100% « do it yourself », transformer une robe noire toute simple en sublime robe de soirée pour le Nouvel An ou encore confectionner une pochette assortie… Pour départager les deux équipes, Cristina jouera les juges et désignera sa pièce préférée à l'issue de chaque épreuve. L'équipe qui aura remporté le plus de points remportera le trophée « Cousu Main, spéciale fêtes ».