Cousu main S3 E10 - Finale : le mariage (2/2)

Lire la vidéo

Quoi de plus noble qu'une tenue de mariés ? Pour la grande finale de cette deuxième saison de Cousu Main, le jury a choisi de mettre les mariés à l'honneur ! Et pour l'occasion, il s'est même adjoint les services de Delphine Manivet, la créatrice française que le monde et les peoples s'arrachent. Pas question de porter une robe aux dimensions approximatives ou un costume mal doublé un jour qui n'arrive qu'une seule fois dans une vie ! Tout devra être parfait pour pouvoir espérer remporter le titre de couturier amateur de l'année ! Le premier défi lancé par le jury, et non des moindres, concerne la chemise du marié ! Pour l'épreuve de customisation, ils devront s'attaquer au symbole absolu du mariage : la robe de mariée. Dernière chance de se démarquer pour nos candidats qui devront déborder d'imagination pour faire d'une robe bon marché une robe de haute couture. Choix des textures, originalité de la forme, qualité des matières, le jury ne laissera rien filer ! Qui le jury désignera-t-il comme le meilleur couturier amateur de cette deuxième saison de Cousu Main ? À vos fils, à vos aiguilles, cousez !