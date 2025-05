Cousu main S1 E2 - La laine et le lin

Lire la vidéo

Diffusé le 06/09/2014

Pour cette deuxième semaine de concours, les 9 couturiers amateurs encore en lice vont réaliser des vêtements en laine et en lin ! Pour l'épreuve du patron imposé, ils vont devoir coudre un basique du vestiaire masculin, le pantalon, en seulement 4 heures. Un pari fou mais réalisable ! Pour l'épreuve de la customisation, ils devront rendre originale la classique et célèbre petite robe noire, que toutes les femmes ont dans leurs placards. Deux professionnels de la couture seront là pour les départager : Amparo Lellouche, ancienne première d'atelier qui a travaillé toute sa vie dans l'ombre des plus grands couturiers et Julien Scavini, un tailleur pour hommes parisien de renom qui conjugue le style et la technique. À l'issue de ces 2 épreuves qui vont, sans nul doute, leur donner du fil à retordre, un des couturiers quittera l'atelier de Cousu Main.