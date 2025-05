Cousu main S1 E3 - Le stretch

Lire la vidéo

Diffusé le 13/09/2014

Déjà la troisième semaine de concours et le niveau monte d'un cran. En effet, cette semaine, nos couturiers amateurs vont manipuler un tissu infernal... le stretch ! Dans l'épreuve du patron imposé, ils n'auront que deux heures à peine pour réaliser un legging avec le tissu et les finitions de leur choix. Dans l'épreuve de la customisation, ils devront transformer un vieux tee-shirt de sport pour homme en un tout autre vêtement. Robe de soirée ? Tenue pour bébé ? Blouson ? Quels vêtements nos couturiers vont-ils réussir à créer en seulement deux heures ? Sous l'œil des jurés, Amparo Lellouche et Julien Scavini, deux grands professionnels de la mode, les 8 couturiers amateurs encore en piste devront rivaliser de technique et de créativité pour défendre leur place dans le concours.