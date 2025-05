Cousu main S1 E4 - Les tissus à motifs

Diffusé le 20/09/2014

Cette semaine, l'atelier de Cousu main ne compte plus que 7 couturiers amateurs, prêts à en découdre… Au programme : les tissus à motifs. Carreaux, rayures, dessins : nos amateurs du ciseau et de l'aiguille vont devoir appréhender les raccords ! Pour l'épreuve du patron imposé, ils devront réaliser en 4 heures une chemise pour homme à motifs. De loin, le challenge le plus difficile depuis le début du concours. Pour l'épreuve de la customisation, ils vont devoir créer un vêtement original à partir de vieilles chemises à carreaux comme celles que l'on trouve parfois au fond de nos placards. Qui saura tirer son épingle du jeu ? Qui va quitter l'atelier cette semaine ? À vos fils, à vos aiguilles, cousez !