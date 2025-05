Cousu main S3 E5 - La lingerie

Pour cette 5e semaine de concours, l'exigence et la température montent d'un cran dans l'atelier de Cousu Main puisque c'est la lingerie qui est à l'honneur. Et pour l'occasion, le jury fait dans la dentelle et accueille une invitée de marque : la papesse française des dessous, Madame Chantal Thomass ! Pour la première épreuve, dite du vêtement imposé, les concurrents encore en course devront créer un maillot de bain une pièce. Difficulté supplémentaire, leurs créations seront jugées sur de vraies mannequins ! Pour l'épreuve de customisation, on reste à la page : à partir d'un bikini simple, les couturiers amateurs vont devoir proposer au jury et à Chantal Thomass un maillot sexy et original ! Qui tirera son épingle du jeu ? À vos fils, à vos aiguilles, cousez !