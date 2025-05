Cousu main S1 E5 - Les vêtements pour enfants

Diffusé le 27/09/2014

Cette semaine, les 6 couturiers amateurs encore en lice vont devoir réaliser… des vêtements pour enfants ! Pour l'épreuve du patron imposé, ils devront coudre une salopette en velours pour un bébé de 12 mois. De quoi donner des idées aux jeunes mamans qui se mettent à la couture. Pour l'épreuve de la customisation, ils vont devoir faire preuve d'imagination et créer un déguisement pour un enfant de 4 ans à partir de vieux vêtements, linges de maison et autres chutes de tissus. Qui épatera le plus le jury ?