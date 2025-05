Cousu main S1 E6 - La lingerie

Diffusé le 04/10/2014

Cette semaine, la température monte dans l'atelier. Les 5 couturiers amateurs encore en piste vont coudre de la lingerie. Pour l'épreuve du patron imposé, ils vont devoir monter un caraco et un shorty en soie en seulement 4 heures. LA tenue dont toutes les femmes rêvent pour se prélasser au lit. Pour l'épreuve de la customisation, ils vont transformer un soutien-gorge et une culotte basiques en un ensemble sexy. Un défi original qui vous donnera sans doute des idées. Et pour la première fois depuis le début de l'aventure, ils devront ajuster leurs créations sur des mannequins vivants ! À l'issue de ces 2 épreuves, un des couturiers quittera malheureusement le concours.