Cousu main S2 E6 - Le jean

Lire la vidéo

Diffusé le 06/02/2016

C'est l'une des matières le plus difficiles à manier et pourtant, pour cette 6e semaine de concours, les couturiers amateurs vont s'y attaquer sans sourciller. Il s'agit du jean ! Pour l'épreuve du patron imposé, ils devront réaliser un jean pour homme avec une braguette, des poches plaquées à l'arrière, deux poches à enformes à l'avant et une ceinture avec 3 passants. Le tout en moins de 6 heures et, pour la 1re fois, sur des mannequins en chair et en os ! Pour l'épreuve de customisation, ils auront pour mission de créer un vêtement en jean de leur choix à partir de deux vieux vêtements en jean trouvés dans la mercerie. Qui saura mettre le jean à l'honneur ? À vos fils, à vos aiguilles, cousez !