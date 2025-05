Cousu main S3 E7 - Les enfants

Diffusé le 07/10/2017

Grande première cette semaine dans Cousu Main avec une émission spéciale enfants ! Pour l'occasion, le jury a convié cinq enfants à l'atelier, qui vont donner du fil à retordre à nos couturiers amateurs… Pour la première épreuve, et non des moindres, les candidats devront réaliser un déguisement sur un mannequin… vivant ! Difficulté supplémentaire, tout au long de la confection les enfants pourront donner leurs instructions pour aboutir au déguisement idéal ! La deuxième épreuve sera, elle, imposée et jugée par le plus exigeant des jurys ! En effet, les candidats auront la délicate mission de donner vie aux doudous rêvés des petits. Pour séduire notre mini-jury du jour, les couturiers amateurs devront partir d'un dessin imaginé par chaque enfant pour coudre les plus beaux des doudous ! Attention, cette semaine dans Cousu main, la vérité sort de la bouche des enfants ! À vos fils, à vos aiguilles, cousez !