Cousu main S1 E7 - Sans patron

Ça y est ! Ils ne sont plus que 4 à pouvoir prétendre au titre de meilleur couturier. Et pour cette demi-finale, nos princes de l'aiguille vont travailler sans patron, comme on le fait dans la haute couture. Pour la première épreuve, ils devront ainsi réaliser une robe avec 3 mètres de tissu en utilisant la technique du drapé et du plissé comme le font les grands couturiers. Pour l'épreuve de la customisation, ils vont transformer une chemise blanche classique en un tout autre vêtement. Seront-ils capables relever le défi ? Qui gagnera son ticket pour la grande finale ?