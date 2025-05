Cousu main S3 E4 - L'accessoire

Lire la vidéo

Diffusé le 16/09/2017

4e semaine de concours pour les 7 couturiers amateurs encore en lice ! Et dans cet épisode, c'est l'accessoire qui est mis à l'honneur à travers une épreuve inédite dans l'émission. Premier défi de taille dans l'épreuve du vêtement imposé, puisqu'ils vont devoir réaliser un sac de voyage tendance et fonctionnel ! Ce qu'ils ne savent pas encore, c'est que pour la 1re fois dans Cousu Main c'est la pièce réalisée lors de cette première épreuve qui leur servira de base unique pour la seconde. En effet dans l'épreuve de customisation, ils devront, à partir de leur sac de voyage, créer et proposer un accessoire de leur choix. Qui quittera le concours cette semaine ? À vos fils, à vos aiguilles, cousez !