Cousu main S3 E2 - L'aventure

Diffusé le 02/09/2017

2e semaine de concours pour nos couturiers amateurs sous l'œil d'un jury inédit et dans un atelier flambant neuf. Au programme, un thème qui va donner du fil à retordre à ces amoureux de l'aiguille : l'aventure ! Dans l'épreuve du vêtement imposé, ils auront quatre heures pour réaliser un pantalon cargo, indispensable du vestiaire de l'explorateur, à la coupe si particulière. Dans l'épreuve de customisation, ils partiront d'un vêtement en coton et à poches pour créer… un sac à dos ! Vous l'avez compris, pour rester dans le concours il faudra mêler l'adresse du grand couturier et l'audace de l'aventurier ! À vos fils, à vos aiguilles, cousez !