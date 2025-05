Cousu main S1 E8 - La finale

Depuis 8 semaines, 10 passionnés de couture s'affrontent à coups d'aiguilles et de ciseaux pour remporter le titre de « Meilleur couturier amateur de France ». 3 d'entre eux ont réussi à franchir toutes les étapes. Ce soir, ils vont à nouveau vous prouver qu'avec quelques fils, du tissu et du talent, on peut réaliser en quelques heures des vêtements comme ceux que l'on porte au quotidien. Mieux, ils vont vous prouver que la couture, c'est loin d'être démodé. Pour l'épreuve du patron imposé, ils vont réaliser en seulement 4 heures un classique du vestiaire féminin : le chemisier en soie. Pour l'épreuve de la customisation, ils devront transformer une jupe banale en une jupe de soirée originale en à peine 2 heures. Pour l'épreuve sur-mesure, ils vont s'attaquer à l'une des pièces les plus compliquées à réaliser en couture : la veste pour homme ! Et sur-mesure s'il vous plaît puisque des mannequins seront présents dans l'atelier pour l'occasion. Pour l'épreuve finale, ils devront réaliser une robe de soirée sous le regard des jurés mais également d'un invité d'exception, Roland Mouret. Ce styliste français basé à Londres habille les plus grandes stars d'Hollywood. Il viendra apporter son regard d'expert de la mode. Qui va remporter le titre de Meilleur couturier ?