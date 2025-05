Cousu main S2 E13 - La touche finale

Lire la vidéo

Diffusé le 26/03/2016

Vous reprendrez bien un peu de couture ? Retour en images sur les meilleurs moments du concours avec les témoignages inédits de Cristina Cordula et de nos deux jurés, Julien Scavini et Amparo Lellouche. Quelles sont les tenues qui les ont les plus marquées ? Quelles sont celles à reléguer au placard ? Le jury et notre Reine du shopping nous disent tout sans langue de bois. Les couturiers amateurs les plus emblématiques de la saison reviennent en exclusivité sur les coulisses du concours. Vous saurez enfin comment ils ont vécu l'aventure et surtout ce qu'ils sont devenus. Sans oublier les moments les plus drôles, insolites et émouvants de Cousu main et toujours des astuces pour vous prouver que l'on peut faire en peu de temps des vêtements incroyables, à moindre frais, et qui ne ressemblent pas à ceux de votre voisin ! Alors à vos fils, à vos aiguilles, re-cousez !