Creepshow S1 E4 - Le compagnon / La meilleure moitié de Lydia Layne

Diffusé le 16/04/2020

Le compagnon : Harold, jeune garçon de 13 ans brutalisé par son grand frère, s'enfuit et se réfugie dans une ferme abandonnée. Il y trouve réconfort et protection auprès d'un épouvantail meurtrier et indestructible… La meilleure moitié de Lydia Layne : Lydia Layne, une puissante femme d'affaires, refuse une promotion à sa protégée, qui est aussi sa maitresse. Mais elle n'était visiblement pas prête à assumer les terribles conséquences de sa décision…