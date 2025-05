Creepshow S2 E4 - Tuyaux hurlants / À travers les murs

Diffusé le 31/10/2021

Tuyaux hurlants : Un bouchon dans une canalisation s’avère être bien plus que quelques cheveux et résidus de savons, et un plombier malchanceux est engagé pour régler le problème. À travers les murs : Un site gouvernemental secret est évacué alors que les derniers scientifiques se battent pour contenir une créature qu’ils étudiaient… La vraie menace ne viendrait-elle pas de l’un d’entre eux ?