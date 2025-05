Crimes parfaits S3 E1 - À la vie, à la mort

Lire la vidéo

Diffusé le 21/09/2019

Annabelle, une adolescente, tombe amoureuse de son parrain, Alex, 48 ans, et lui d'elle. Bruno, le père de la jeune fille ne peut se résoudre à accepter cette idée, quitte à tuer pour cela... La capitaine de police Louise Bonne et son adjointe Fatou vont enquêter dans une entreprise de pompes funèbres où Bruno et Alex, amis d'enfance, travaillaient ensemble.