Crimes parfaits S3 E6 - La femme est un homme comme les autres

Diffusé le 12/02/2021

Le corps sans vie d'une jeune femme est découvert dans l'entrée de son domicile. L'enquête de police débute aussitôt qu'il est établi qu'il s'agit d'un meurtre et non d'un accident. Chargée de l'affaire, la capitaine Bonne dispose de maigres indices : un clochard boiteux et un bar de plage qui semble être le théâtre de harcèlement au travail…