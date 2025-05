Cyril Lignac : qu’est-ce qu’on va faire de toi ? Partie 2

Diffusé le 09/01/2025

À quarante ans, le chef Cyril Lignac se réinvente et ouvre son premier restaurant à Londres. Une aventure pour ce garçon de l’Aveyron, petit-fils de mineur et allergique à l’école, que rien ne destinait à la lumière… Ce long-métrage documentaire, filmé dans les coulisses de sa vie, dévoile aussi sa vertigineuse ascension, les obstacles qu’il a dû surmonter pour s’imposer sur la scène gastronomique. À travers les témoignages de ses proches et de ceux qui ont contribué à changer son destin, tels que le critique François-Régis Gaudry, voici le récit émouvant d’un adolescent qui a réalisé son désir le plus cher et qui continue de rêver.