D-Day, au cœur des combats (2/2)

Au soir du 6 juin 1944, près de 30 000 hommes et femmes ont débarqué à Omaha Beach, et 3 000 Américains ont été tués. La tête de pont reste très fragile et les Alliés sont en position de faiblesse : la moindre contre-attaque massive et organisée de la part des Allemands pourrait brusquement mettre en péril le bon déroulement de l'opération Overlord. Les 24 heures suivantes sont décisives. Les soldats Mac Evans et Van Roosen, respectivement 17 ans et 19 ans à l'époque, relatent notamment leur première nuit en terre normande. Ils détaillent la lente et sanglante progression de leur première division vers Saint-Lô, ville dont les troupes devaient prendre le contrôle.