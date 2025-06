Danse avec les loups Danse avec les loups

Lire la vidéo

Diffusé le 25/09/2012

Pendant la guerre de Sécession, le lieutenant Dunbar, grièvement blessé à la jambe et désespéré, accomplit involontairement un acte héroïque. Il demande une nouvelle affectation et choisit un poste reculé à la limite des terres indiennes. Seul dans sa cabane, il commence à rédiger son journal. Sa présence éveille la curiosité d'un loup et celle d'une tribu de Sioux. Il apprivoise plus rapidement le premier que les seconds, fort surpris de le voir danser avec le bel animal. Peu à peu, pourtant, Dunbar s'intègre à la tribu indienne, au point d'en découvrir la noblesse et d'en partager le destin cruel...