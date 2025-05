Date machine S1 E1

Diffusé le 12/09/2023

L'influenceuse Marwa veut trouver l'amour. Ses amis Neverly et Nicolo et la Date Machine sont là pour l'aider. La jeune femme rencontre 100 célibataires sélectionnés par la machine et doit faire un premier choix sur le critère de la première impression.