De la séduction à la tentation, 20 ans d'émissions de rencontres à la télé Partie 1

Lire la vidéo

Diffusé le 14/11/2024

Depuis toujours, les émissions d’amour et de rencontres font battre le cœur des téléspectateurs et ont marqué des générations de Français. De L'île de la tentation à Qui veut épouser mon fils ?, du Bachelor à Greg le millionnaire en passant par La belle et ses princes presque charmants, revivez deux décennies d’émissions cultes ! Ce documentaire va vous révéler tous leurs secrets et lever le voile sur des histoires encore jamais racontées ! Au programme : des archives mémorables, des interviews confessions de participants emblématiques et un décryptage de ces émissions par des journalistes médias et ceux qui les ont incarnées ou produites… De la séduction à la tentation, plongez au cœur de 20 ans d’émissions de rencontres à la télé !