Deadly class S1 E4

Diffusé le 24/04/2019

Pour n'avoir pas respecté les règles de King's Dominion, Marcus, Saya et une poignée d'élèves indisciplinés sont collés et doivent rester 48 heures dans une pièce fermée à clé. Maria cherche un moyen d'échapper à Chico et sollicite l'aide de Willie. Bientôt l'école subit une attaque et le passé de Saya refait surface...