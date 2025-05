Deadly class S1 E6

Diffusé le 01/05/2019

La disparition de Chico attise les rumeurs dans l'école ; Madame Gao interroge Maria. Saya s'inquiète de l'état mental de Maria, qui semble de plus en plus rongée par son passé. Madame Gao donne un ordre à Maître Zane, l'un des instructeurs, que ce dernier n'est pas disposé à exécuter. Les relations sont de plus en plus tendues...