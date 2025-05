Deadly class S1 E8

Diffusé le 15/05/2019

Après le meurtre de Yukio, Maître Lin confine les élèves dans les chambres. Une guerre de gangs couve entre le cartel et les Kuroki. Maria et Saya en viennent aux mains. Marcus doit choisir entre dire la vérité à Lin ou quitter l'institution. Petra fait une proposition intéressante à Billy et Lex. Brandy et Viktor se rapprochent de Madame Gao...