Déco ou négo Amy & Louis

Lire la vidéo

Diffusé le 19/08/2023

Amy et Louis font appel à Phil et Kirstie car ils ne savent plus quoi faire de leur grande maison, qui appartenait autrefois à la grand-mère de Louis. Doivent-ils déménager ou rénover une dernière fois pour rétablir l’harmonie au sein de leur foyer ?