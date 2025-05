Déco ou négo Carole & Andrew

Diffusé le 07/12/2019

Phil et Kirstie rencontrent Carole et Andrew, à Harrogate, qui ont besoin d'une maison multigénérationnelle, capable d'accueillir les enfants et un grand-parent. Il s'agit donc désormais de décider s'il faut agrandir ou vendre.