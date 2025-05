Déco ou négo Julie & Alan

Diffusé le 29/07/2023

Julie rêve d’une maison plus grande et plus lumineuse tandis qu’Alan ne jure que par celle où ils vivent déjà. Après 10 ans de recherches et de disputes, ils font appel à Phil et Kirstie pour enfin mettre un terme au débat.