Déco ou négo Nikki & Andy

Diffusé le 21/12/2019

Kirstie Allsopp et Phil Spencer rencontrent les jeunes mariés Nikki et Andy à Northampton. Ayant récemment fusionné deux foyers en un seul, leur terrasse encombrée est prête à craquer, et nécessite l'intervention d'experts.