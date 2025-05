Déco ou négo Rachel & Tim

Lire la vidéo

Diffusé le 28/02/2024

Rachel et Tim vivent dans une maison à Londres avec leurs deux enfants. Mais Rachel a grandi aux États-Unis, dans une petite banlieue verdoyante et tranquille, et souhaiterait donc élever ses enfants de la même manière. Tim, quant à lui, a toujours vécu ici et ne souhaite pas partir.