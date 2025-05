Déco ou négo Retour chez Amber & Martin

Diffusé le 21/07/2024

Phil retourne prendre des nouvelles d’Amber et Martin. En 2018, le couple vivait dans une maison mitoyenne vieillotte et mal agencée. Si Amber trouvait qu’elle n’était pas adaptée à leurs besoins et souhaitait déménager, Martin ne voulait pas quitter son quartier. Après bien des péripéties, Phil va découvrir où ils en sont aujourd’hui.