Déco ou négo Sarah & Pepper

Lire la vidéo

Diffusé le 07/12/2019

Kirstie et Phil se rendent à Walthamstow pour aider Sarah et Pepper, qui n'arrivent pas à décider si elles doivent rénover leur maison ou déménager dans un endroit plus spacieux, pour répondre à leurs futurs projets familiaux.