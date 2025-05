Déco ou négo Shammie & Norbert

Diffusé le 14/07/2024

Dans cet épisode spécial, Phil et Kirstie laissent les rênes au frère et à la sœur Stuart et Scarlette Douglas, qui vont venir en aide à un couple d’Ipswich. Si Shammie trouve que leur maison n’est plus adaptée à leurs besoins et souhaite déménager, Norbert, qui adore son quartier, est bien décidé à rester.