Diffusé le 05/05/2021

Vincent et Aleksandra sont parents de deux enfants en bas âge. Leur maison semblait parfaite il y a dix ans mais, aujourd’hui, Aleksandra rêve d’une cuisine plus ouverte et située plus près de son travail. Vincent, quant à lui, adore leur quartier et ne souhaite pas quitter cette maison où ils ont construit de nombreux souvenirs ensemble.