Déco ou négo Amanda & Derek

Diffusé le 03/03/2024

Amanda et Derek ont acheté une maison spacieuse pour son emplacement idéal et sa piscine, sans prendre compte des pièces peu fonctionnelles et mal agencées. Jill arrivera-t-elle à les surprendre en réaménageant l’espace ? Ou Todd réussira-t-il à leur trouver une maison moderne qui leur conviendra ?