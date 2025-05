Déco ou négo Angie & Shawn

Lire la vidéo

Diffusé le 07/01/2024

Angie et Shawn en ont assez de leur maison : elle est petite, n’a qu’une seule salle de bains et très peu de rangements. Si elle veut les faire rester, Jillian doit transformer l’espace et trouver une solution à leur problème de douche. Pendant ce temps, Todd espère gagner cette course contre la montre en leur dénichant de grandes maisons sur de magnifiques terrains.