Déco ou négo Brandy & Aaron

Lire la vidéo

Diffusé le 20/04/2021

Brandy est en fauteuil roulant depuis ses vingt ans. Elle et son mari, Aaron, ont acquis leur maison en fonction des besoins de Brandy. Aujourd’hui, le couple a un enfant, un chien et l’espace vient à manquer. La maison peut-elle être aménagée ou devront-ils déménager ? À Todd et Jillian de répondre à cette question.