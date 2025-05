Déco ou négo Christine & Chris

Diffusé le 21/04/2021

Chris, Christine et leurs enfants ont déménagé à l’autre bout du pays il y a deux ans pour être plus proches de la nature. Le prix de l’immobilier les a contraints à choisir une maison qui ne répondait pas à tous leurs critères. Christine voudrait trouver une maison plus moderne et pratique alors que Chris reste sous le charme de cette maison ancienne, construite il y a plus de cent ans.