Déco ou négo Elana & Brian

Diffusé le 04/05/2021

Elana cherche par tous les moyens à convaincre son mari, Brian, de déménager. Leur maison est trop étroite à son goût et manque de rangements. Elle rêve d’un grand jardin, d’une pièce réservée pour son piano et d’un salon bien rangé. Le couple a donc fait appel à Jillian et Todd, qui ont du pain sur la planche.