Déco ou négo Ellie & Davey

Diffusé le 15/04/2021

Lors de l’achat de leur maison, Davey et Ellie avaient mis de côté leurs exigences pour une magnifique vue sur les montagnes à prix abordable. Mais aujourd’hui, ils manquent d’espace. Bien que Davey ne veuille pas renoncer à sa belle vue, Ellie est persuadée que Todd pourra leur trouver une maison plus moderne et plus spacieuse qui les comblera.