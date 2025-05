Déco ou négo Eva & Chris

Diffusé le 14/04/2021

Eva et Chris ont acheté leur maison en pensant la revendre rapidement pour s’installer plus près de l’école de leur fille. Eva, usée par les trajets quotidiens et les aspects non fonctionnels de l’habitation, souhaite plus que jamais vendre et s’en aller, mais Chris s’est attaché au domicile familial et ne veut plus partir.