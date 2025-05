Déco ou négo Gail & Mike

Lire la vidéo

Diffusé le 17/05/2021

Gail et Mike ont fait construire leur maison dans les années 90, lorsqu’ils avaient trois jeunes enfants. Gail trouve que le style de la maison est aujourd’hui daté. Elle aimerait s’installer ailleurs, dans un endroit où elle et son mari pourront rencontrer plus de voisins de leur âge. Les rénovations de Jillian seront-elles suffisantes pour la convaincre de rester ?