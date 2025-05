Déco ou négo Heather & Dan

Diffusé le 16/04/2021

Dan et Heather ont acheté une immense maison dans un quartier paisible. Mais les travaux sont nombreux et semblent interminables aux yeux de Dan. Jillian réussira-t-elle à arranger l’habitation de manière pour que tout le monde s’en accommode, ou Todd trouvera-t-il une autre maison plus à même de plaire à toute la famille ?