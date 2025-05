Déco ou négo Jamie & Jarrett

Lire la vidéo

Diffusé le 14/01/2024

Jamie et Jarrett adorent leur jardin et leur piscine. Pour Jarrett, ce sont les seuls points positifs de la maison. Il espère que Todd pourra leur trouver un espace plus grand et plus fonctionnel, tandis que Jamie pense qu’il suffit que Jillian aménage l’espace différemment et transforme leurs horribles salles de bains.