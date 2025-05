Déco ou négo Jane & David

Diffusé le 12/04/2021

Jane ne se sent plus à l’aise à cause des nombreux défauts qu’elle décèle dans sa maison, et souhaite s’en séparer. David, son mari, pense de son côté pouvoir gommer ces imperfections, et se dit même prêt à s’en accommoder. Ce désaccord les a poussés à faire appel à Jillian et Todd afin qu’ils les aident dans ce choix difficile.